لقطات من وصول 29 مواطناً سورياً إلى مطار دمشق الدولي قادمين من السودان

احتفالات الأهالي في ساحة الأمويين وسط دمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا
وزير الإدارة المحلية والبيئة يترأس لليوم الثاني ورشة عمل لمناقشة الرؤية التنظيمية للوزارة
ضمن مبادرة “حماة تنبض من جديد”.. انطلاق حملة لغرس 8000 غرسة تحت عنوان “شوارعنا الخضراء”
استقرار الأوضاع في مدينة جرمانا وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع انتشار قوات الأمن العام لضبط الأمن
من التجهيزات الأمنية واستعدادات الفرق الطبية في ساحة الأمويين قبل بدء الاحتفال بتحرير سوريا
