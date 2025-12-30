لقطات من وصول 29 مواطناً سورياً إلى مطار دمشق الدولي قادمين من السودان منذ 41 دقيقة قائمة الصور 1/6 احتفالات الأهالي في ساحة الأمويين وسط دمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا وزير الإدارة المحلية والبيئة يترأس لليوم الثاني ورشة عمل لمناقشة الرؤية التنظيمية للوزارة ضمن مبادرة “حماة تنبض من جديد”.. انطلاق حملة لغرس 8000 غرسة تحت عنوان “شوارعنا الخضراء” استقرار الأوضاع في مدينة جرمانا وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع انتشار قوات الأمن العام لضبط الأمن من التجهيزات الأمنية واستعدادات الفرق الطبية في ساحة الأمويين قبل بدء الاحتفال بتحرير سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:السودانسوريامطار دمشق الدولي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مشاركون في حفل إطلاق العملة الجديدة: خطوة مهمة للاستقرار النقدي في سوريا منذ 23 دقيقة وفاة 5 أشخاص وإصابة 6 في حادث سير على طرق تدمر-دير الزور منذ 39 دقيقة 6 لقطات من وصول 29 مواطناً سورياً إلى مطار دمشق الدولي قادمين من السودان منذ 41 دقيقة وزير الداخلية يجتمع مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات لمراجعة العمل الأمني وتقييم الجاهزية منذ 56 دقيقة