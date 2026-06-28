بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر”أسبوع المياه السعودي” في جدة

AMR00846 بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة

جدة-سانا

شارك وفد سوريا برئاسة وزير الزراعة باسل السويدان، يرافقه معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد، في افتتاح أعمال مؤتمر”أسبوع المياه السعودي” في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الذي يشهد مشاركة عربية ودولية واسعة.

واستعرض الوفد خلال الجلسات الوزارية والفنية واقع قطاع المياه في سوريا، والجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي، وبحث فرص التعاون العربي في مجالات الاستثمار والتمويل المستدام، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير قطاع المياه وتحقيق الأمن المائي في المنطقة.

والتقى الوفد بحضور القائم بأعمال سفارة سوريا في المملكة العربية السعودية محسن مهباش، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان، ووزير الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية هاني سويلم.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على حرصِ الجمهورية العربية السورية على تعزيز التعاون العربي في مجال إدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغير المناخي، وتعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

AMR00932 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR00827 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR00836 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR00841 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR00852 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR00867 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
IMG 7599 3 بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR00907 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
photo 2026 06 28 19 58 07 2 بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
photo 2026 06 28 19 58 07 4 بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
photo 2026 06 28 19 58 07 3 بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
photo 2026 06 28 19 58 07 بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR00986 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR00990 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR01001 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
AMR01003 scaled بمشاركة سوريا.. افتتاح أعمال مؤتمر"أسبوع المياه السعودي" في جدة
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