صور تظهر واقع العمل في القنصلية السورية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية

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أجواء ليلية من ساحة العاصي في مدينة حماة لاحتفالات الأهالي بذكرى تحرير المدينة
صور للثلوج على طريق سلقين – إدلب
قائد الأمن الداخلي في دمشق يزور عائلة الشاب الذي قُتل مؤخراً في الحادثة المؤسفة على جبل قاسيون
محافظ حمص ومدير الشؤون السياسية يزوران عدداً من كنائس المحافظة لتقديم التهاني بعيد الميلاد
أبناء الجالية السورية في بريطانيا يقفون أمام معهد تشاتام هاوس للترحيب بالرئيس أحمد الشرع
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