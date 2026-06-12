صور تظهر واقع العمل في القنصلية السورية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية تاريخ النشر: 2026/06/12 3:15 مساءً اخر تحديث: 2026/06/12 3:16 مساءً قائمة الصور 1/5 أجواء ليلية من ساحة العاصي في مدينة حماة لاحتفالات الأهالي بذكرى تحرير المدينة صور للثلوج على طريق سلقين – إدلب قائد الأمن الداخلي في دمشق يزور عائلة الشاب الذي قُتل مؤخراً في الحادثة المؤسفة على جبل قاسيون محافظ حمص ومدير الشؤون السياسية يزوران عدداً من كنائس المحافظة لتقديم التهاني بعيد الميلاد أبناء الجالية السورية في بريطانيا يقفون أمام معهد تشاتام هاوس للترحيب بالرئيس أحمد الشرع صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنصلية السوريةالمملكة العربية السعودية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تحذيرات طبية من أخطاء يومية في التعامل مع موجات الحر قد تعرض الصحة لمضاعفات خطيرة يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 5 صور تظهر واقع العمل في القنصلية السورية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 دراسة: اضطرابات النوم في الطفولة قد ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب في المراهقة يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 مشروع بحري جديد يربط تايوان باليابان ويمنح تجربة فريدة لعشاق السفر البطيء يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026