وزير التعليم العالي مروان الحلبي يزور الرقة ويلتقي الكوادر التعليمية في جامعة الفرات فرع الرقة

قائمة الصور 1/5
دير الراهبات الفرنسيسكانيات وجامع الرحمن، ذاكرة معمارية تروي حكاية التعايش في مدينة حلب
الثلوج في قرية الصرخة بالقلمون الغربي في ريف دمشق
بهدف تعزيز الأمن.. مخفر الشرطة في منطقة الحولة بريف حمص يبدأ باستقبال مراجعات وشكاوى الأهالي بعد تفعيله.
مشاركة رسمية وشعبية في فعاليات حملة “فداءً لحماة”
لقاء أعضاء اللجنة الفرعية والهيئة الناخبة مع المرشحين لمجلس الشعب في تل أبيض شمال الرقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك