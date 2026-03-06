الدفاع المدني يعمل على إنقاذ العالقين تحت أنقاض البناء السكني الذي انهار في حي الأشرفية بحلب

فعالية وطنية في ساحة السبع بحرات بإدلب تأكيداً على وحدة سوريا أرضاً وشعباً
سد الدريكيش في محافظة طرطوس يمتلئ بالمياه بشكل كامل للمرة الأولى منذ سنوات
عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في حي الأشرفية بحلب بعد تعزيز الأمن
أجواء ماطرة وضبابية تشهدها بلدة سلمى بريف اللاذقية في ظل الحالة الجوية السائدة
تساقط الثلوج في مدينة تل أبيض شمال الرقة
