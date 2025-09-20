من أجواء حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بدمشق

مشاهد أولية من مدينة جبلة والكلية البحرية فيها بعد وصول تعزيزات وزارة الدفاع لمؤازرة قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد
وصول قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من قطر والأردن إلى إزرع بريف درعا الشرقي
ضمن حملة حماة تنبض من جديد… استمرار فتح الطرقات وإزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد
قوات الأمن الداخلي تنتشر في بلدة المزرعة بريف السويداء لفض الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم
برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تكريم 49 طالباً من دار المتقين لرعاية وتأهيل الأيتام في إدلب ممن حفظوا أجزاءً من القرآن الكريم
