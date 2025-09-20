من أجواء حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بدمشق منذ دقيقتان قائمة الصور 1/3 مشاهد أولية من مدينة جبلة والكلية البحرية فيها بعد وصول تعزيزات وزارة الدفاع لمؤازرة قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد وصول قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من قطر والأردن إلى إزرع بريف درعا الشرقي ضمن حملة حماة تنبض من جديد… استمرار فتح الطرقات وإزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد قوات الأمن الداخلي تنتشر في بلدة المزرعة بريف السويداء لفض الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تكريم 49 طالباً من دار المتقين لرعاية وتأهيل الأيتام في إدلب ممن حفظوا أجزاءً من القرآن الكريم الوسوم:حملة "ريفنا بيستاهل"مدينة المعارض بدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 من أجواء حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بدمشق منذ دقيقتان مدير التربية والتعليم في ريف دمشق: حملة “ريفنا بيستاهل” ستسهم في بناء مستقبل أبنائنا منذ 10 دقائق حملة “أهل العز لا ينسون” في ريف حلب الجنوبي.. رسالة عطاء ومحبة وبناء منذ 24 دقيقة 2 حضور رسمي وشعبي في حفل إطلاق حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بريف دمشق منذ 28 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: