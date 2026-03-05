أجواء روحانية في الجامع الأموي بدمشق خلال شهر رمضان المبارك تاريخ النشر: 2026/03/05 5:34 مساءً اخر تحديث: 2026/03/05 5:34 مساءً قائمة الصور 1/5 أضاحي العيد “2025”… وفرة في العرض وانخفاض بالأسعار مشاهد لفرق الإطفاء والدفاع المدني السوري أثناء قيامها بعمليات التبريد في منطقة جبل زاهية بريف اللاذقية احتفالات أهالي اللاذقية بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.. إدارة الأمن العام في إدلب تكثف انتشارها في أسواق سرمدا لضبط الأمن وتأمين أجواء تسوق آمنة للمواطنين حشود شعبية في ساحة الأمويين بدمشق تترقب كلمة الرئيس الشرع في نيويورك صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجامع الأمويشهر رمضان المبارك مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك بيان أوروبي خليجي يؤكد أهمية أمن الخليج لاستقرار الاقتصاد العالمي مارس 5, 2026 مارس 5, 2026 5 أجواء روحانية في الجامع الأموي بدمشق خلال شهر رمضان المبارك مارس 5, 2026 مارس 5, 2026 مجلس كفرلاها بريف حمص يطلق حملة لترميم الطرق وتحسين السلامة المرورية مارس 5, 2026 مارس 5, 2026 سوريا تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان وتهديد الأمن الإقليمي مارس 5, 2026 مارس 5, 2026