وزير الإدارة المحلية والبيئة يطّلع على سير العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية

قائمة الصور 1/4
وزارة التربية والتعليم تقيم ورشة عمل حول إعادة الهيكلية الإدارية
رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفداً من مجموعة أبو ظبي للاستثمار
البدء بأعمال الهدم والترحيل لأجزاء من الجامع الكبير في سراقب بريف إدلب تمهيداً لإعادة بنائها
بقلوب يملؤها الأمل وحب الوطن.. أهالي في حمص يودعون أبناءهم بحرارة قبل التحاقهم بدورات تدريبية تؤهلهم الانضمام إلى صفوف وزارة الداخلية
الثلوج تنعش السياحة في بلدة بيت جن بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك