بقايا الصاروخ الثاني الذي سقط في قرية الحيران بريف القنيطرة نتيجة الضربات بين إسرائيل وإيران

قائمة الصور 1/3
احتفالات في مدينة طرطوس بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
من احتفالات أبناء الطوائف المسيحية في مدينة معلولا بريف دمشق بعيد الصليب
صور من استئناف العمل في دائرتي التراخيص والشكاوي في القصر البلدي بحلب
الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم
محافظة حلب تنظم جلسة حوارية تحت عنوان “مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب” بحضور عدد من الصناعيين المقيمين في المدينة والمغتربين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك