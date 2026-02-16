مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك أهالي اللاذقية يزينون الشوارع ابتهاجاً بالشهر الكريم تاريخ النشر: 2026/02/16 11:41 مساءً اخر تحديث: 2026/02/16 11:41 مساءً قائمة الصور 1/5 لقطات من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري وكلمة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع افتتاح غرفة عمليات جراحة الفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب بحضور رئيس جامعة حلب وعميد كلية طب الأسنان بحضور رسمي وشعبي فعاليات حفل تكريم نحو 1500 من حفظة القرآن الكريم في استاد إدلب البلدي لقطات لحقلي الثورة والرصافة النفطيين في ريف الرقة اللذين سيطر عليهما الجيش العربي السوري حضور جماهيري في استاد خليفة خلال مواجهة المنتخب السوري نظيره المغربي في كأس العرب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مفوضية اللاجئين تطّلع على أعمال تأهيل مركز التنمية الريفية بريف درعا واحتياجات الوافدين فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 مكرمون في اختتام معرض الكتاب: التكريم علامة على انتقال سوريا من الديكتاتورية إلى رحاب الحرية فبراير 16, 2026 فبراير 17, 2026 “المعرض جسّد معاني سوريا الحقيقية” تصريح وزير الثقافة لـ سانا في ختام معرض دمشق الدولي للكتا فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 السورية للبترول لـ سانا: معدل التعبئة 170 ألف أسطوانة غاز يومياً وتعزيز المخزون بناقلات جديدة فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026