مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك أهالي اللاذقية يزينون الشوارع ابتهاجاً بالشهر الكريم

قائمة الصور 1/5
لقطات من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري وكلمة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع
افتتاح غرفة عمليات جراحة الفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب بحضور رئيس جامعة حلب وعميد كلية طب الأسنان
بحضور رسمي وشعبي فعاليات حفل تكريم نحو 1500 من حفظة القرآن الكريم في استاد إدلب البلدي
لقطات لحقلي الثورة والرصافة النفطيين في ريف الرقة اللذين سيطر عليهما الجيش العربي السوري
حضور جماهيري في استاد خليفة خلال مواجهة المنتخب السوري نظيره المغربي في كأس العرب
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك