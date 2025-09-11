انتشار أمني في محيط الملعب البلدي بدير الزور لضمان أمن المشاركين في حملة “دير العز” منذ 14 دقيقة بحضور وزير الدفاع ومحافظ إدلب.. تكريم عدد من الجرحى العسكريين في مدينة إدلب تقديراً لجهودهم… محافظة دمشق تقيم مأدبة إفطار لأكثر من ألفي عامل نظافة وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري يلتقي أئمة وخطباء مدينة حلب وريفها ويبحث معهم، أولويات العمل في المرحلة القادمة وواقع العمل الدعوي في المحافظة حملة توعوية في حديقة المشتل بإدلب حول نظافة البيئة بعنوان “بيئة بلا ألم” عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الوسوم:حملة "دير العز"دير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك نائب وزير الاقتصاد يبحث مع صناعيي النسيج في سوريا دعم القطاع وتطويره منذ 3 دقائق استقرار أسعار الذهب في السوق السورية عند مليون و150 ألف ليرة منذ 11 دقيقة انتشار أمني في محيط الملعب البلدي بدير الزور لضمان أمن المشاركين في حملة “دير العز” منذ 14 دقيقة 4 تحضيرات أخيرة في ملعب دير الزور البلدي.. استعداداً لانطلاق حملة “دير العز” مساء اليوم منذ 20 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: