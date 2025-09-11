انتشار أمني في محيط الملعب البلدي بدير الزور لضمان أمن المشاركين في حملة “دير العز”

photo 2025 09 11 16 02 19 2 انتشار أمني في محيط الملعب البلدي بدير الزور لضمان أمن المشاركين في حملة "دير العز"
بحضور وزير الدفاع ومحافظ إدلب.. تكريم عدد من الجرحى العسكريين في مدينة إدلب
تقديراً لجهودهم… محافظة دمشق تقيم مأدبة إفطار لأكثر من ألفي عامل ‏نظافة
وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري يلتقي أئمة وخطباء مدينة حلب وريفها ويبحث معهم، أولويات العمل في المرحلة القادمة وواقع العمل الدعوي في المحافظة
حملة توعوية في حديقة المشتل بإدلب حول نظافة البيئة بعنوان “بيئة بلا ألم”
عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
