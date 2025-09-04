لقطات من الاستعدادات لبدء حفل إطلاق صندوق التنمية السوري في قلعة دمشق

الحياة تعود إلى طبيعتها في أشرفية صحنايا بريف دمشق
عدسة سانا تجول في حمص.. أجواء الأمن والاستقرار تعم المدينة
فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب لضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، مع اقتراب عيد الفطر المبارك
 7 حافلات تحمل مدنيين من السويداء تصل ممر بصرى الشام الإنساني تحت إشراف الهلال الأحمر
مجلس مدينة حلب يبدأ بتخصيص أصحاب البسطات وتسليمهم “استاندات” في سوق الخضار والفواكه الجديد
