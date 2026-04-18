الدفاع المدني: فيضانات موضعية وانهيارات إنشائية نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي في سوريا

دمشق-سانا

تأثرت العديد من المناطق السورية بحالة عدم الاستقرار الجوي، نتيجة الهطولات المطرية المترافقة مع الرياح، ما أدى إلى تشكّل تجمعات مائية وحدوث فيضانات موضعية وانهيارات إنشائية، وتنفيذ عمليات إجلاء لعدد من المدنيين كإجراء احترازي.

وأكد الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، أن الحالة الجوية أسفرت عن سقوط أشجار وانسداد شبكات تصريف المياه، ووقوع أضرار إنشائية جزئية، وانهيار ساتر ترابي في منطقة السيحة، ما تسبب بغمر مناطق سكنية، وتنفيذ عمليات إخلاء للسكان.

وبيّن الدفاع المدني، أن فرقه نفذت استجابات متزامنة شملت أعمال الإنقاذ والإجلاء، وإخماد حرائق محدودة، وتصريف مياه الأمطار، وإزالة الأخطار الناجمة عن سقوط الأشجار والأحجار، وفتح الطرق المغلقة، وتنفيذ جولات تفقدية وتقديم مؤازرات للفرق العاملة، ولاسيما في المناطق المتضررة جراء الفيضانات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عدد الاستجابات الميدانية تجاوزت 38 عملية، توزعت على 8 عمليات إنقاذ وإجلاء للمدنيين، و13 عملية تصريف وشفط لمياه الأمطار المتجمعة، و10 عمليات إزالة أخطار ناجمة عن تهدّم جزئي في الأبنية وسقوط بعض الأشجار، إلى جانب فتح طرق عدّة أُغلقت بفعل السيول.

وأكد الدفاع المدني أن فرقه لا تزال تواصل عملياتها الميدانية للتخفيف من الأضرار وحماية المدنيين، في ظل استمرار تأثيرات الحالة الجوية.

وبدأ عصر يوم أمس الجمعة التأثير الفعلي لحالة عدم الاستقرار الجوي في سوريا والمستمر حتى ظهر يوم الإثنين المقبل، على أن تبلغ ذروتها يوم غد الأحد.

وحذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهّب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تعرّض معظم المناطق السورية لزخّات مطرية غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية قوية، تؤدي إلى جريان الأودية وتجمّع المياه في المناطق المنخفضة، مع احتمال تشكّل خلايا ركامية عشوائية لا يمكن تحديد مواقعها مسبقاً، وما يرافقها من هطولات رعدية شديدة.