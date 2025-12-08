استمرار الأجواء الاحتفالية في ساحة الساعة في مدينة حمص في الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا منذ 28 دقيقة قائمة الصور 1/8 استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعهد التي بحوزتهم بأحد مراكز حمص أين وصلت أعمال مشروع تأهيل جسر الرستن في ريف حمص؟ افتتاح ساحة الشهيد الساروت في حمص بجهود شبابية تطوعية لإحياء الذاكرة الثورية السورية تخريج 250 عنصراً من منتسبي قوات إدارة الأمن العام في حلب بعد اتباعهم دورة خاصة لتعزيز الجاهزية الأمنية أهالي إدلب يحتفلون وسط ساحة الساعة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حمصساحة الساعة في مدينة حمصعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك زيلينسكي يهنئ سوريا بذكرى التحرير منذ 3 دقائق 2 استمرار الاحتفالات في مدينة دمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 13 دقيقة النائب الأمريكي جو ويلسون يهنئ الشعب السوري في الذكرى الأولى للتحرير منذ 20 دقيقة 4 احتفالات أهالي محافظة القنيطرة في مدينة السلام بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 28 دقيقة