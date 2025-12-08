استمرار الأجواء الاحتفالية في ساحة الساعة في مدينة حمص في الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا

استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعهد التي بحوزتهم بأحد مراكز حمص
أين وصلت أعمال مشروع تأهيل جسر الرستن في ريف حمص؟
افتتاح ساحة الشهيد الساروت في حمص بجهود شبابية تطوعية لإحياء الذاكرة الثورية السورية
تخريج 250 عنصراً من منتسبي قوات إدارة الأمن العام في حلب بعد اتباعهم دورة خاصة لتعزيز الجاهزية الأمنية
أهالي إدلب يحتفلون وسط ساحة الساعة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
