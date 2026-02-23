بدء أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في منطقة الكورنيش الجنوبي بمدينة الرقة تاريخ النشر: 2026/02/23 11:31 صباحًا اخر تحديث: 2026/02/23 11:31 صباحًا قائمة الصور 1/2 انتشار أمني في محيط ساحة محطة القطار في حمص استعداداً لإطلاق فعاليات مهرجان السلام أجواء ماطرة تشهدها مدينة طرطوس جراء الأحوال الجوية السائدة وزير النقل يزور محافظة حلب للاطلاع على واقع قطاع النقل في المحافظة والرؤية المستقبلية لتطويره لقطات من أجواء معرض دمشق الدولي للكتاب في يومه الأول وزير الاقتصاد يزور محافظة الرقة للاطلاع على واقع قطاعي الإنتاج والتنمية بالمحافظة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أعمال صيانة الشبكة الكهربائيةالرقة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك أنثروبيك” للذكاء الاصطناعي تتّهم شركات صينية باستخدام نموذجها “كلود” فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026 اليابان تستعد لإرسال أول قمر صناعي خشبي إلى الفضاء فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026 عدرا للغاز تعزّز إمداداتها للمنشآت والمنازل لتلبية الاحتياجات فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026 التفكير السلبي المزمن قد يرتبط بتراجع الذاكرة فبراير 24, 2026 فبراير 24, 2026