احتفالية بذكرى تحرير سوريا في بلدة معصران بريف إدلب منذ 53 دقيقة قائمة الصور 1/3 صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد تلذهب الكبير بمنطقة الحولة في ريف حمص حملة (عائدون) تُسيّر أولى قوافلها من مدينة إعزاز في الشمال السوري لإعادة الأهالي إلى مناطقهم حجاج بيت الله الحرام يتوافدون من مختلف دول العالم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وسط أجواء روحانية وإيمانية بدء عودة حركة الأسواق والحياة الطبيعية إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية بعد تمشيطها من فلول النظام البائد وبسط الأمان في جميع أحيائها في ذكراها الرابعة عشرة، ثورة الشعب السوري انتصرت… حشود الأهالي تكتب حكاية الصبر في إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ذكرى تحرير سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ماراثون رياضي في مدينة الضمير بريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير منذ 18 دقيقة دمشق بعد التحرير.. الرئيس الشرع يفتح أبواب سوريا أمام العالم منذ 40 دقيقة بواسطة محرك هجين.. قمر صناعي تركي يعدّل مداره لأول مرة منذ 40 دقيقة 3 احتفالية بذكرى تحرير سوريا في بلدة معصران بريف إدلب منذ 53 دقيقة