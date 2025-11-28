فعالية شعبية في مدينة بصرى الشام بمناسبة ذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان”

قائمة الصور 1/4
من القطايف إلى المشبك.. حلويات وأطعمة تحيي أجواء الشهر الكريم في سوق الجزماتية وسط حي الميدان الدمشقي الشهير
مستشفى حماة الوطني يواصل تقديم خدماته للمرضى – صور
بعد بسط الأمن والاستقرار.. الحياة تعود إلى شوارع مدينة اللاذقية والمؤسسات الخدمية تستأنف عملها
قبتان الجبل في ريف حلب.. القرية التي أطلقت الرصاصة الأولى في معركة “ردع العدوان”
ضمن حملة حماة تنبض من جديد… إعادة تأهيل سور المنصف الحديدي في مدخل حماة الجنوبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك