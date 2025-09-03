برعاية SAMS.. افتتاح مستشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعادي بمدينة حلب منذ 29 دقيقة قائمة الصور 1/9 افتتاح المركز الشامل لعلاج أمراض القلب في مشفى الزراعة بمحافظة إدلب جبل الأربعين في إدلب يستعيد مكانته كوجهة سياحية برعاية مديرية صحة إدلب.. مؤسسة سامز تحتفل بتخريج 20 طالبة من قسم القبالة، بعد إتمامهن البرنامج التدريبي الكامل وتأهيلهن للعمل في القطاع الصحي وزير التربية والتعليم يكلف مدير التخطيط بدراسة توزيع المراكز الامتحانية في حلب استمرار عودة العائلات المهجرة من المخيمات في شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك منتخب الغابون يعزز آماله في الوصول إلى كأس العالم منذ 5 دقائق غريواتي: عودة معرض دمشق الدولي تعكس ثقة العالم بالاقتصاد السوري وفرصه الاستثمارية منذ 17 دقيقة منازل بلا أسقف وذكريات مدفونة تحت الركام… ريف سلمية يئن من جراح الحرب منذ 19 دقيقة شركات الوساطة والتأمين تطرح رؤى جديدة في معرض دمشق الدولي منذ 22 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: