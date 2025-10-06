مسؤول تركي يزور مدينة بصرى الشام بريف درعا ويطلع على معالمها الأثرية

درعا-سانا

زار مدينة بصرى الشام اليوم عضو اللجنة الرئاسية لشؤون السياسات الاجتماعية التركية إبراهيم ألتان، واطلع على معالمها الأثرية، وتجول في القلعة والمسرح والجامع العمري ومسجد مبرك الناقة ودير الراهب بحيرا.

وأبدى ألتان إعجاباً شديداً بالبنية الأثرية للمدينة، والتعاقب الفريد للحضارات على أرضها، داعياً إلى الاهتمام بها ككنوز يجب الحفاظ عليها، والعمل المستمر لصيانتها واستثمارها بالشكل الأمثل، مؤكداً ضرورة أن تأخذ المنظمات العالمية المهتمة بالشأن التراثي دورها الفاعل في رعاية المدينة القديمة.

بدوره قدم رئيس دائرة الآثار علاء الصلاح شرحاً مفصلاً عن تاريخ المدينة والحضارات والممالك التي تعاقبت على أرضها، مشيراً الى الأهمية السياسية والاقتصادية للمدينة التي كانت تتوسط الطرق التجارية.

رافق الوفد الزائر مدير العلاقات العامة في محافظة درعا خالد زين العابدين، ومدير منطقة بصرى الشام نصار قاسم، ورئيس مجلس المدينة عبدالله المقداد، ووجهاء اجتماعيون ورجال دين.

تأتي هذه الزيارة في إطار العديد من الجولات السياحية التي تقوم بها وفود وشخصيات عربية ودولية لمدينة بصرى الشام عروس الجنوب السوري ودرة التاج الروماني.