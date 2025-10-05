أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون في انتخابات مجلس الشعب بمدينة دوما في ريف دمشق

قائمة الصور 1/6
آثار مدينة تدمر شاهدة على حضارة سوريا والدمار الذي خلفه النظام البائد
شرطة الميدان بحلب تقبض على عصابة تمتهن أعمال السلب
لقطات من فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الحوار الوطني السوري
عدسة سانا.. لقطات للجامع الأعلى الكبير في مدينة حماة أحد أقدم المساجد في التاريخ الإسلامي.
برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تكريم 49 طالباً من دار المتقين لرعاية وتأهيل الأيتام في إدلب ممن حفظوا أجزاءً من القرآن الكريم
