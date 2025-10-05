أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون في انتخابات مجلس الشعب بمدينة دوما في ريف دمشق منذ دقيقتان قائمة الصور 1/6 آثار مدينة تدمر شاهدة على حضارة سوريا والدمار الذي خلفه النظام البائد شرطة الميدان بحلب تقبض على عصابة تمتهن أعمال السلب لقطات من فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الحوار الوطني السوري عدسة سانا.. لقطات للجامع الأعلى الكبير في مدينة حماة أحد أقدم المساجد في التاريخ الإسلامي. برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تكريم 49 طالباً من دار المتقين لرعاية وتأهيل الأيتام في إدلب ممن حفظوا أجزاءً من القرآن الكريم الوسوم:انتخابات مجلس الشعبدومامجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون في انتخابات مجلس الشعب بمدينة دوما في ريف دمشق منذ دقيقتان 7 أعضاء الهيئة الناخبة يتوافدون إلى الدائرة الانتخابية في حرستا بريف دمشق للإدلاء بأصواتهم منذ 3 دقائق 6 أجواء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشعب في مركز مدينة الباب بريف حلب منذ 9 دقائق 4 أعضاء الهيئة الناخبة في مركز الحفة الانتخابي بريف اللاذقية يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشعب منذ 11 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: