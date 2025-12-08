14 طياراً شراعياً يحلقون في سماء دمشق فوق ساحة الأمويين، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

وقفة لأهالي جبل السماق في ريف إدلب تنديداً بممارسات عصابات الهجري المتمردة
فرع الهجرة والجوازات في حماة يبدأ بتسليم جوازات السفر للأهالي الراغبين بأداء مناسك الحج
جلسة حوارية نظمتها مديرية الإعلام في إدلب تناولت محور الواقع الإعلامي وسبل تطويره
افتتاح سوق تراثيّ شعبيّ بالسويداء
السورية للاتصالات وميدوسا الإسبانية توقعان في طرطوس اتفاقية لإنزال كابل بحري
