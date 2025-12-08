14 طياراً شراعياً يحلقون في سماء دمشق فوق ساحة الأمويين، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير منذ 7 دقائق قائمة الصور 1/4 وقفة لأهالي جبل السماق في ريف إدلب تنديداً بممارسات عصابات الهجري المتمردة فرع الهجرة والجوازات في حماة يبدأ بتسليم جوازات السفر للأهالي الراغبين بأداء مناسك الحج جلسة حوارية نظمتها مديرية الإعلام في إدلب تناولت محور الواقع الإعلامي وسبل تطويره افتتاح سوق تراثيّ شعبيّ بالسويداء السورية للاتصالات وميدوسا الإسبانية توقعان في طرطوس اتفاقية لإنزال كابل بحري صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ساحة الأمويينعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك احتفال الجالية السورية في ساوباولو بالبرازيل بذكرى النصر والتحرير منذ دقيقتان المشاركون في مسير التحرير على الدراجات الهوائية يغادرون حمص باتجاه دمشق منذ 4 دقائق 4 14 طياراً شراعياً يحلقون في سماء دمشق فوق ساحة الأمويين، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير منذ 7 دقائق دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء منذ 8 دقائق