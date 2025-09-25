أهالي مخيمات خربةالجوز في ريف إدلب بين تحديات الحياة اليومية والأمل بالعودة إلى منازلهم

22 5 أهالي مخيمات خربةالجوز في ريف إدلب بين تحديات الحياة اليومية والأمل بالعودة إلى منازلهم
المهندسون الزراعيون في حلب ينظمون (احتفالية النصر) احتفاء بتحرير سوريا وزوال النظام البائد
ثلاثة صهاريج بنزين وصهريجا غاز في طريقها إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام
سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى العاشرة لتحرير إدلب بإلقاء الورود على حشود الأهالي في حديقة التحرير
عدسة سانا ترصد حركة أسواق مدينة منبج بمحافظة حلب قبل عيد الفطر
وزير الخارجية يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن
