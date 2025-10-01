جهود كبيرة تبذلها كهرباء ريف دمشق لتحسين واقع الكهرباء في بلدة زملكا بالتعاون مع المجلس المحلي منذ دقيقتان قائمة الصور 1/4 إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام “فرع فلسطين” بدمشق وتسهيل حركة الآليات والمركبات أمام السائقين تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي أثناء إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك لحظة خروج عدد من العائلات في السويداء بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني مغارة الضوايات في مشتى الحلو بريف طرطوس… معلم سياحي بارز وكنز طبيعي فريد فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إخماد الحرائق في منطقة بيت ياشوط بريف جبلة الوسوم:ريف دمشقزملكاكهرباء ريف دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 جهود كبيرة تبذلها كهرباء ريف دمشق لتحسين واقع الكهرباء في بلدة زملكا بالتعاون مع المجلس المحلي منذ دقيقتان ارتقاء 23 فلسطينياً في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي يكثف عدوانه منذ 28 دقيقة انطلاق أعمال المنتدى السوري الفرنسي الذي تنظمه هيئة الاستثمار بمشاركة عدد من الوزارات منذ 47 دقيقة وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات يشاركان في اجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن في السعودية منذ ساعة واحدة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: