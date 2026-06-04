بدء حصاد موسم الشعير في مدينة تادف بريف حلب الشرقي تاريخ النشر: 2026/06/04 2:03 مساءً اخر تحديث: 2026/06/04 2:38 مساءً default default default قائمة الصور 1/6 انطلاق فعاليات معرض التكنولوجيا والابتكار الأول “تكسبو لاند” على أرض مدينة المعارض بريف دمشق احتفال أبناء الجالية السورية في العاصمة الروسية موسكو بذكرى التحرير أعمال إعادة تأهيل جسر عين البوجمعة في ريف دير الزور تشارف على الانتهاء، ضمن حملة “دير العز” وسط المجاعة والحصار.. نساء وأطفال ينتظرون حصولهم على الطعام بمنطقة أنصار غرب غزة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يستقبل رجل الأعمال السوري أيمن أصفري صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الشعيرريف حلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك المصرف التجاري السوري يدعو المشمولين بالمرسوم 70 إلى المبادرة بتسوية القروض المتعثرة يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 حملة تنظيف لحديقة متحف طرطوس الوطني استعداداً لاستقبال الزوار وتزامناً مع انطلاق موسم السياحة يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 فائض الطاقة الإنتاجية وتباطؤ الطلب يدفعان سوق الصلب العالمي إلى اختلالات حادة يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026 عبد الرحمن الإبراهيم… شاعر يصغي إلى الريف ويقاوم القبح بالجمال يونيو 4, 2026 يونيو 4, 2026