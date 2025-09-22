التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق حملة “باب الخير لأهل الخير” في مدينة الباب بريف حلب منذ دقيقة واحدة تصريح مدير الطوارىء في اللاذقية حول جهود إطفاء الحرائق في ريف المحافظة انطلاق معرض التعليم والتدريب في حلب بمشاركة 15 جامعة لتعزيز مهارات الشباب ضبط مزرعة لانتاج الحشيش المخدر في السفيرة شرق حلب مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي رجال شرطة المرور يضبطون إيقاع حركة السير في شوارع حمص بعد التحرير الوسوم:حلبحملة "باب الخير لأهل الخير" مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق حملة “باب الخير لأهل الخير” في مدينة الباب بريف حلب منذ دقيقة واحدة الدفاع المدني يواصل إخماد الحرائق بريف اللاذقية وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإطفاء منذ دقيقتان الرقابة والتفتيش في سوريا تطلق منصة لتلقي الشكاوى عبر موقعها الإلكتروني منذ 7 دقائق بريطانيا تُدرج اسم دولة فلسطين على خرائطها لأول مرة منذ 44 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: