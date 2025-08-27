إعادة تأهيل المدارس في سراقب بريف إدلب الشرقي استعداداً للعام الدراسي الجديد منذ 16 دقيقة قائمة الصور 1/4 حفل تخريج طلاب الدفعة الخامسة من كلية الطب البيطري في جامعة إدلب وذلك على مدرج كلية التربية الجديد قسم الغاز في معمل “سادكوب” بانياس يستأنف عمله بعد التوقف الذي نتج عن هجمات فلول النظام البائد. افتتاح فرع الهجرة والجوازات في مدينة إدلب وذلك بعد سنوات من الإغلاق فيديو إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية بإشراف وزارة الإدارة المحلية.. المجلس النرويجي للاجئين يبدأ مشروع تأهيل شبكات صرفٍ صحي لمخيمين للنازحين في درعا الوسوم:تأهيل المدارس في سراقب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 السوق المسقوف… فضاء تجاري وأثري بنكهة حمصية منذ 14 دقيقة 4 إعادة تأهيل المدارس في سراقب بريف إدلب الشرقي استعداداً للعام الدراسي الجديد منذ 16 دقيقة معرض دمشق الدولي يعود من جديد نافذة على الانفتاح وبوابة للإعمار منذ 27 دقيقة المؤسسة العامة للكهرباء توقّع اتفاقية لشراء 100 ميغا واط شمسية مع شركة STE التركية منذ 35 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: