مدير الكلية الحربية يطلع على أجنحة ملتقى “وجهتك الأكاديمية” في مدينة إدلب منذ دقيقتان قائمة الصور 1/3 وفد الخارجية التقني يواصل تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية السورية في ليبيا مجاناً مدينة طرطوس تستعيد رونقها.. أمان واستقرار بعد التحرير من أجواء الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق مديرية التربية والتعليم في إدلب تكرّم المتفوقين من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي أهالي معضمية الشام يحيون ذكرى مجزرة الكيماوي بمشاركة شخصيات رسمية وشعبية. الوسوم:إدلبمدير الكلية الحربية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 مدير الكلية الحربية يطلع على أجنحة ملتقى “وجهتك الأكاديمية” في مدينة إدلب منذ دقيقتان جولة رقابية لمدير المشافي الخاصة في وزارة الصحة على أحد المشافي الخاصة بدمشق منذ 7 دقائق جولة رقابية على أحد المشافي الخاصة بدمشق منذ 13 دقيقة طموحات طلاب الثانوية في حمص وخارطة التخصصات الجامعية منذ 14 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: