استقبال طلبات المترشحين لانتخابات مجلس الشعب من قبل اللجنة الفرعية في دير الزور

من مشاركة القوى البرية في الجيش العربي السوري إلى جانب فرق الدفاع المدني بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية
مع اقتراب شهر رمضان.. جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق بيع المواد الغذائية في مناطق الشمال السوري
وزير التنمية الإدارية يبحث في دير الزور سبل التطوير الإداري وإحداث مديرية تنمية فيها
استمرار فعالية وجهتك الأكاديمية في دير الزور لمساعدة الطلاب على اختيار اختصاصهم الجامعي
تجمع لأهالي إدلب وسط المدينة تعبيراً عن تضامنهم مع أهالي غزة
