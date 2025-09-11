لقطات لآثار القصف الذي شنته قوات قسد أمس مستهدفة منازل الأهالي في قرية الكيارية

قائمة الصور 1/5
من أجواء المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق
وزير السياحة يفتتح فندق “آرت هاوس” بسويّة 5 نجوم في منطقة المزة بدمشق
إرادة الحياة في مواجهة براميل الموت.. مدينة داريا تحول جراح النظام البائد إلى دروب للعودة
بحضور شعبي.. رفع علم سوريا الحرة في ساحة دوار الجامعة عند مدخل مدينة اللاذقية
احتفال جماهيري في مدينة أريحا بإدلب بمناسبة مرور عشر سنوات على تحريرها من النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك