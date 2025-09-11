لقطات لآثار القصف الذي شنته قوات قسد أمس مستهدفة منازل الأهالي في قرية الكيارية منذ 12 دقيقة قائمة الصور 1/5 من أجواء المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق وزير السياحة يفتتح فندق “آرت هاوس” بسويّة 5 نجوم في منطقة المزة بدمشق إرادة الحياة في مواجهة براميل الموت.. مدينة داريا تحول جراح النظام البائد إلى دروب للعودة بحضور شعبي.. رفع علم سوريا الحرة في ساحة دوار الجامعة عند مدخل مدينة اللاذقية احتفال جماهيري في مدينة أريحا بإدلب بمناسبة مرور عشر سنوات على تحريرها من النظام البائد الوسوم:قرية الكياريةقصفقوات قسد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزير الصحة ونائب غرفة التجارة الأمريكية يبحثان سبل تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي منذ 8 ثواني الهلال الأحمر العربي السوري يوزّع مساعدات لـ92 عائلة في الحسكة منذ 5 دقائق الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا يطلق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى منذ 11 دقيقة 5 لقطات لآثار القصف الذي شنته قوات قسد أمس مستهدفة منازل الأهالي في قرية الكيارية منذ 12 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: