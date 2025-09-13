مكتب المرأة في مديرية الشؤون السياسية بحلب ينظم جلسة حوارية

قائمة الصور 1/4
شرطة المرور بإدلب تنظم سير الآليات لتخفيف الازدحامات المرورية مع اقتراب حلول عيد الفطر
استمرار عمل الأفران في مدينة اللاذقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك
كهرباء إدلب تواصل العمل على تجهيز خط التوتر 66 ك.ف.أ المغذي لمحطة سراقب وتأمين التيار الكهربائي إلى المدينة والقرى التابعة لها
دخول قافلة المساعدات الرابعة إلى مدينة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني
الدفاع المدني السوري يخمد حرائق دير ماما بالحفة ويبدأ بعمليات التبريد
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك