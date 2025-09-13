مكتب المرأة في مديرية الشؤون السياسية بحلب ينظم جلسة حوارية منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/4 شرطة المرور بإدلب تنظم سير الآليات لتخفيف الازدحامات المرورية مع اقتراب حلول عيد الفطر استمرار عمل الأفران في مدينة اللاذقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك كهرباء إدلب تواصل العمل على تجهيز خط التوتر 66 ك.ف.أ المغذي لمحطة سراقب وتأمين التيار الكهربائي إلى المدينة والقرى التابعة لها دخول قافلة المساعدات الرابعة إلى مدينة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني الدفاع المدني السوري يخمد حرائق دير ماما بالحفة ويبدأ بعمليات التبريد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن القائمة النهائية للجان الفرعية بالرقة والحسكة منذ دقيقة واحدة هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا توقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف منذ 19 دقيقة طفل من بلدة معرة مصرين بريف إدلب يتوج بطلاً للجمهورية في رياضة الكيك بوكسينغ منذ 22 دقيقة توتنهام يتغلب على وست هام بالدوري الإنكليزي لكرة القدم منذ 34 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: