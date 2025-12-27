تشييع ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في جامع الإمام علي بن أبي طالب في حمص

المشاركون في مسير التحرير يغادرون حماة في طريقهم إلى محافظة حمص
موسم قطاف العنب في قرى ريف القنيطرة الشمالي.
محافظ إدلب يبحث مع مدير الشؤون السياسية سبل التعاون للنهوض بالواقع السياسي للمحافظة
لقطات لسيارة الشرطة التي انفجرت بعبوة ناسفة في مدينة بانياس واقتصار الأضرار على الماديات
وزير الخارجية يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن
