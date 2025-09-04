بدء توافد أهالي حلب إلى ساحة سعد الله الجابري للمشاركة بإطلاق صندوق التنمية السوري

زراعة 2000 شتلة ورد في أحياء مدينة اللاذقية وحملة تنظيف لشوارعها
تكريم كوادر إدارة التجنيد العسكري في مدينة إدلب
إقامة أول صلاة عيد الفطر في الجامع الكبير في مدينة معرة النعمان بعد تحرير سوريا
سوق البزورية الأثري يرسم فرحة العيد.. لقطات لاستعدادات الأهالي من داخل السوق العتيق.
مظاهرة حاشدة في اللاذقية دعماً للجيش العربي السوري وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
