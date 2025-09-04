بدء توافد أهالي حلب إلى ساحة سعد الله الجابري للمشاركة بإطلاق صندوق التنمية السوري منذ 36 دقيقة قائمة الصور 1/3 زراعة 2000 شتلة ورد في أحياء مدينة اللاذقية وحملة تنظيف لشوارعها تكريم كوادر إدارة التجنيد العسكري في مدينة إدلب إقامة أول صلاة عيد الفطر في الجامع الكبير في مدينة معرة النعمان بعد تحرير سوريا سوق البزورية الأثري يرسم فرحة العيد.. لقطات لاستعدادات الأهالي من داخل السوق العتيق. مظاهرة حاشدة في اللاذقية دعماً للجيش العربي السوري وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية الوسوم:حلبساحة سعد الله الجابريصندوق التنمية السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك برعاية مديرية الثقافة بحلب وفريق شامنا غزة جلسة حوارية بحضور عدد من صنّاع المحتوى منذ دقيقتان سوريون في ألمانيا يطلقون مبادرة “كونتينر الأمل” لدعم العملية التعليمية في سوريا منذ 15 دقيقة 3 بدء توافد أهالي حلب إلى ساحة سعد الله الجابري للمشاركة بإطلاق صندوق التنمية السوري منذ 36 دقيقة أطفال من إدلب يبدعون في البرمجة والروبوت بمعرض دمشق الدولي منذ 44 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: