الهلال الأحمر العربي السوري يوزع مساعدات إنسانية على الأهالي المقيمين في مخيمات معرة مصرين

قائمة الصور 1/5
سكان غزة يعبرون جسر وادي غزة بحثاً عن الأمان جنوباً بعد تهديدات الاحتلال الإسرائيلي
انتشار الأمن الداخلي والدفاع المدني في محيط ساحة الساعة بحمص لتأمين المحتفلين بذكرى النصر
لليوم الـ 10 على التوالي فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري تواصل إخماد الحرائق في جبل الزاهية بريف اللاذقية
حماة.. وصول عدد من المصابين بحروق وحالات اختناق جراء الحرائق إلى مشفى السقيلبية
رئيس مجلس محافظة حلب محمد العزيز يلتقي الفعاليات الإدارية والاجتماعية في منطقة الأتارب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك