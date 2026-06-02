الأمم المتحدة تؤكد أنه لا بديل عن الحل الدبلوماسي في لبنان

نيويورك-سانا

أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مؤكدة أنه لا بديل عن الحل الدبلوماسي لكسر دوامة العنف وتحقيق استقرار مستدام.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في منشور على منصة إكس منتصف ليل الثلاثاء، على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد إضافي، وعدم استهداف المدنيين والبنى التحتية ومنح المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، فرصة حقيقية للنجاح.

وأوضح دوجاريك أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت مستمرة في الانخراط مع جميع الأطراف لخفض حدة التوتر، وتعزيز الالتزامات بوقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها، ودفع تدابير عملية لبناء الثقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم الاتفاق على خفض ‏التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان‎.‎

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي يتواصل ‏القصف والغارات الإسرائيلية يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما أسفر عن سقوط ‏قتلى وجرحى‎.‎