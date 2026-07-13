المجلس السوري الأمريكي: انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب منذ سقوط النظام البائد علامة فارقة

واشنطن-سانا

أكّد المجلس السوري الأمريكي، اليوم الإثنين، أنّ انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب أمس الأحد، “شكل علامة فارقة في مسار المرحلة الانتقالية للبلاد”.

وقال المجلس في بيان على منصة إكس: “انعقد مجلس الشعب السوري لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد، فبعد مرور أكثر من 19 شهراً على الإطاحة ببشار الأسد، أدى أعضاء البرلمان السوري الجديد اليمين الدستورية في دمشق، في لحظة طال انتظارها من قبل السوريين داخل البلاد وحول العالم”.

ووجه المجلس السوري الأمريكي التهنئة للشعب السوري على هذه الخطوة المهمة، مؤكداً مواصلة دعمه لسوريا في كل خطوة.

ودعا المجلس في بيانه إلى الانضمام إلى آلاف السوريين الأمريكيين الذين يدعمون جهود المناصرة والتعافي، وبناء مستقبل أفضل لسوريا.

وكان مجلس الشعب عقد أمس الأحد، أولى جلساته بعد التحرير، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات ‌‏المجلس محمد الأحمد، وعدد من الوزراء‎.‎

ويُعد المجلس السوري الأمريكي من أبرز المنظمات التي تمثل الجاليات السورية في الولايات المتحدة، ويعمل على دعم المبادرات التنموية والإنسانية في سوريا، من خلال برامج تطوعية وتدريبية.