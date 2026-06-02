قتلى وجرحى بينهم سوري جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

شهدت مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات إسرائيلية طالت عدداً من البلدات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وخسائر في الممتلكات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن غارة إسرائيلية على بلدة الدوير، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة عبا، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة اثنين آخرين، بينهم سوري.

كما استهدفت مسيّرة أخرى سيارة على أوتوستراد حبوش، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة جنديين من الجيش اللبناني.

وفي سياق متصل، طالت غارات أخرى أحياء في مدينة النبطية وبلدات كفرصير وتول، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى.

من جهته، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان على لبنان منذ الـ2 من آذار ارتفعت إلى 3468 قتيلاً، و10577 جريحاً.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل، بلغت أربعة قتلى، و127 جريحاً، بينهم 37 من الطاقم الطبي.