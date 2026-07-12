بدء توافد أعضاء مجلس الشعب السوري إلى مقر المجلس بدمشق لحضور الجلسة الأولى تاريخ النشر: 2026/07/12 12:23 مساءً اخر تحديث: 2026/07/12 1:21 مساءً قائمة الصور 1/7 لقطات تظهر التحف الفنية الموجودة في حديقة المتحف الوطني بدمشق هيئة المنافذ توضح آلية التعامل الجمركي مع الأغراض الشخصية للمسافرين استمرار معاناة الأهالي أثناء عبورهم للجسر القديم الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات في مدينة الرقة انطلاق مهرجان ربيع حماة بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى وشخصيات اجتماعية (إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية للمرة الثانية بالسرعة الكلية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سورياالاعلان الدستوريالبرلمان السوريالبرلمان في سوريادمشقمجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 البحرين: الدفاعات الجوية تعترض اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 آبل تقاضي OpenAI بتهمة سرقة أسرار تجارية واستخدامها لتطوير أجهزة جديدة يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 3 جانب من حضور السيدات الأعضاء في مجلس الشعب إلى مقر المجلس للمشاركة في الجلسة الأولى يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026