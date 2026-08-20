دراسة: خفض كثافة الطاقة في الغذاء قد يساعد على إنقاص الوزن دون حساب ‏السعرات

واشنطن-سانا
كشفت دراسة حديثة أن تغيير نوعية الأطعمة والتركيز على الأغذية النباتية الغنية بالماء والألياف، قد يساعد على إنقاص الوزن وخفض استهلاك السعرات الحرارية من دون الحاجة إلى تقليل كمية الطعام أو اتباع قيود صارمة على السعرات.
ونشرت الدراسة التي قادتها الباحثة هانا كاهليوفا بمشاركة عدد من الباحثين، في مجلة JAMA Network Open الطبية أول أمس، وحملت عنوان «الأنظمة الغذائية النباتية وكثافة الطاقة الغذائية: تحليل ثانوي لتجربة سريرية عشوائية»، واعتمدت على بيانات تجربة سريرية عشوائية شملت 244 بالغاً يعانون من زيادة الوزن.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين اتبعوا النظام النباتي لم يضطروا إلى تقليل كمية الطعام التي يتناولونها من حيث الوزن، إلا أن كمية الطاقة التي حصلوا عليها من الغذاء انخفضت بنحو 357 سعرة حرارية يومياً، في حين تراجعت كثافة الطاقة في نظامهم الغذائي بنحو 30 بالمئة.
ويقصد بكثافة الطاقة كمية السعرات الحرارية الموجودة في كل غرام من الطعام، إذ تتميز الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة عادة بكثافة طاقة منخفضة بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الماء والألياف، في حين تكون الأطعمة الغنية بالدهون أكثر كثافة بالسعرات الحرارية.
وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض كثافة الطاقة ارتبط بفقدان أكبر للوزن، حتى بعد أخذ التغير في استهلاك السعرات الحرارية في الاعتبار، ما يشير إلى أن نوعية الطعام وتركيبه قد يكون لهما دور مهم في تنظيم كمية الطاقة التي يستهلكها الشخص.
وبيّنت البيانات أن التغير في النظام الغذائي ارتبط بزيادة واضحة في تناول الخضراوات والفواكه، إلى جانب البقوليات، مقابل انخفاض كبير في استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، حيث ارتفع استهلاك الخضراوات بنحو 143 غراماً يومياً، والفواكه بنحو 80 غراماً، فيما زاد استهلاك البقوليات أيضاً.
ويرى الباحثون أن الأطعمة الغنية بالماء والألياف تساعد على زيادة حجم الوجبة من دون إضافة كمية مماثلة من السعرات الحرارية، الأمر الذي قد يعزز الشعور بالشبع ويساعد على خفض استهلاك الطاقة بصورة طبيعية، بدلاً من الاعتماد فقط على تقليل حجم الحصص.
وأكدت الدراسة أن هذه النتائج لا تعني أن جميع الأطعمة النباتية منخفضة السعرات، إذ يمكن لبعض المنتجات النباتية، مثل المكسرات والزيوت والأفوكادو والأطعمة النباتية المصنعة، أن تحتوي على كثافة عالية من الطاقة، ولذلك يرتبط التأثير أساساً بالاعتماد على الأطعمة النباتية الكاملة والغنية بالماء والألياف.
ويمثل خفض كثافة الطاقة في النظام الغذائي استراتيجية عملية للمساعدة في التحكم بالوزن، من خلال اختيار أطعمة أكثر إشباعاً وأقل احتواءً على السعرات الحرارية، بدلاً من الاعتماد حصراً على حساب السعرات أو تقليل كمية الطعام.