دراسة: خفض كثافة الطاقة في الغذاء قد يساعد على إنقاص الوزن دون حساب ‏السعرات

واشنطن-سانا‏

كشفت دراسة حديثة أن تغيير نوعية الأطعمة والتركيز على الأغذية النباتية الغنية ‏بالماء والألياف، قد يساعد على إنقاص الوزن وخفض استهلاك السعرات الحرارية من ‏دون الحاجة إلى تقليل كمية الطعام أو اتباع قيود صارمة على السعرات.‏

ونشرت الدراسة التي قادتها الباحثة هانا كاهليوفا بمشاركة عدد من الباحثين، في ‏مجلة ‏JAMA Network Open‏ الطبية أول أمس، وحملت عنوان «الأنظمة ‏الغذائية النباتية وكثافة الطاقة الغذائية: تحليل ثانوي لتجربة سريرية عشوائية»، ‏واعتمدت على بيانات تجربة سريرية عشوائية شملت 244 بالغاً يعانون من زيادة ‏الوزن.‏

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين اتبعوا النظام النباتي لم يضطروا إلى تقليل كمية ‏الطعام التي يتناولونها من حيث الوزن، إلا أن كمية الطاقة التي حصلوا عليها من ‏الغذاء انخفضت بنحو 357 سعرة حرارية يومياً، في حين تراجعت كثافة الطاقة في ‏نظامهم الغذائي بنحو 30 بالمئة.‏

ويقصد بكثافة الطاقة كمية السعرات الحرارية الموجودة في كل غرام من الطعام، إذ ‏تتميز الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة عادة بكثافة طاقة منخفضة ‏بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الماء والألياف، في حين تكون الأطعمة الغنية ‏بالدهون أكثر كثافة بالسعرات الحرارية.‏

وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض كثافة الطاقة ارتبط بفقدان أكبر للوزن، حتى بعد ‏أخذ التغير في استهلاك السعرات الحرارية في الاعتبار، ما يشير إلى أن نوعية ‏الطعام وتركيبه قد يكون لهما دور مهم في تنظيم كمية الطاقة التي يستهلكها ‏الشخص.‏

وبيّنت البيانات أن التغير في النظام الغذائي ارتبط بزيادة واضحة في تناول ‏الخضراوات والفواكه، إلى جانب البقوليات، مقابل انخفاض كبير في استهلاك اللحوم ‏والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، حيث ارتفع استهلاك الخضراوات بنحو ‌‏143 غراماً يومياً، والفواكه بنحو 80 غراماً، فيما زاد استهلاك البقوليات أيضاً.‏

ويرى الباحثون أن الأطعمة الغنية بالماء والألياف تساعد على زيادة حجم الوجبة من ‏دون إضافة كمية مماثلة من السعرات الحرارية، الأمر الذي قد يعزز الشعور بالشبع ‏ويساعد على خفض استهلاك الطاقة بصورة طبيعية، بدلاً من الاعتماد فقط على ‏تقليل حجم الحصص.‏

وأكدت الدراسة أن هذه النتائج لا تعني أن جميع الأطعمة النباتية منخفضة السعرات، ‏إذ يمكن لبعض المنتجات النباتية، مثل المكسرات والزيوت والأفوكادو والأطعمة ‏النباتية المصنعة، أن تحتوي على كثافة عالية من الطاقة، ولذلك يرتبط التأثير أساساً ‏بالاعتماد على الأطعمة النباتية الكاملة والغنية بالماء والألياف.‏

ويمثل خفض كثافة الطاقة في النظام الغذائي استراتيجية عملية للمساعدة في التحكم ‏بالوزن، من خلال اختيار أطعمة أكثر إشباعاً وأقل احتواءً على السعرات الحرارية، ‏بدلاً من الاعتماد حصراً على حساب السعرات أو تقليل كمية الطعام.‏