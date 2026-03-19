غوغل تستعد لإطلاق نظام تشغيل جديد لمنافسة «ويندوز»

واشنطن-سانا

تستعد شركة غوغل لإطلاق نظام تشغيل جديد في خطوة تهدف إلى منافسة نظام «ويندوز»، وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة والمنصات الرقمية.

ووفقاً لما أورده موقع “Wired” المتخصص في التكنولوجيا، فإن النظام المرتقب الذي يُعرف باسم «Aluminium OS» يعتمد على نظام «أندرويد»، ومن المتوقع أن يجمع بين مزاياه ونظام «Chrome OS»، ليشمل الحواسيب المحمولة والمكتبية والأجهزة اللوحية ضمن منصة موحدة.

وأشار الموقع إلى أن النظام الجديد سيتيح تشغيل تطبيقات الهواتف الذكية مباشرة على الحواسيب، مع دمج متقدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز تجربة الاستخدام ويوفر بيئة أكثر تكاملاً.

ومن المتوقع أن تكشف غوغل عن النظام خلال خريف 2026، في إطار توجه استراتيجي لتوحيد أنظمة التشغيل التي تعتمدها، والدخول بشكل أوسع في سوق الحواسيب الذي تهيمن عليه حالياً أنظمة مثل «ويندوز» و«macOS».

كما ترجح التقارير أن تبدأ الشركة بإطلاق نسخ تجريبية للمطورين والشركاء قبل الإطلاق الرسمي، مع استمرار دعم «Chrome OS» خلال مرحلة انتقالية تمتد لعدة سنوات.

ويعكس هذا التوجه مساعي غوغل لتقديم تجربة رقمية موحدة، تجمع بين الأداء والتكامل عبر مختلف الأجهزة، في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع أنظمة التشغيل.