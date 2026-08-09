غوغل تتيح للأطفال إدارة أموالهم رقمياً بإشراف الوالدين

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل ميزات مالية جديدة مخصصة للأطفال والمراهقين ضمن خدمة غوغل وولت، تتيح للوالدين إنشاء رصيد مالي لأبنائهم ومتابعة معاملاتهم والتحكم في إنفاقهم، بهدف تعريفهم بأسس التعامل مع الأموال الرقمية ضمن إطار من الإشراف الأسري.

وذكرت الشركة في تدوينة رسمية نشرتها في السادس من آب الجاري، أن الميزات الجديدة تتيح للوالدين في الولايات المتحدة إنشاء رصيد مالي لأطفالهم، يمكن استخدامه عبر أجهزة آندرويد والساعات الذكية العاملة بنظام وير أو إس في الأماكن التي تقبل الدفع بواسطة غوغل باي، من دون حاجة الطفل إلى فتح حساب مصرفي مستقل.

وأوضحت غوغل أن الوالدين يستطيعان إضافة الأموال إلى رصيد الطفل وإدارته من خلال أدوات الرقابة الأسرية، إلى جانب الاطلاع على سجل المعاملات ومتابعة عمليات الشراء والتحكم في استخدام الرصيد، بما في ذلك إيقافه مؤقتاً عند الحاجة.

وبعد موافقة الوالدين، يمكن للأطفال استخدام هواتف آندرويد أو الساعات الذكية المتوافقة لإجراء عمليات الدفع، فيما تتيح الشركة خيارات لإدارة المصروفات، من بينها تحويل الأموال وفق جدول زمني يحدده الوالدان.

وبدأت غوغل طرح الميزات الجديدة في الولايات المتحدة، ولم تعلن حتى الآن موعد إتاحتها في الأسواق الأخرى، في وقت يتزايد فيه استخدام الأطفال والمراهقين للهواتف والأجهزة الذكية، ما يجعل تعليمهم أسس التعامل مع الأموال الرقمية وإدارة المصروفات أمراً أكثر أهمية.