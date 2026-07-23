اكتشاف أربع فصائل جديدة من الحرباء السيلفانية في جبال شمال موزمبيق

مابوتو-سانا

اكتشف فريق من علماء الأحياء أربع فصائل جديدة من الحرباء السيلفانية في الغابات المطيرة المعزولة على قمم الجبال شمال موزمبيق، في إنجاز علمي يسلط الضوء على التنوع الحيوي الفريد الذي تحتضنه هذه المناطق.

وذكر موقع eurekalert العلمي بداية الشهر الجاري نقلاً عن دار النشر العلمية Pensoft أن الاكتشاف استند إلى دراسة خضعت لمراجعة علمية ونُشرت في مجلة Vertebrate Zoology، أعدها الباحثان كريستال تولي من جامعة جوهانسبرغ والمعهد الوطني الجنوب إفريقي للتنوع الحيوي، وفيرنر كونرادي من متحف بورت إليزابيث، حيث كشفت أعمال المسح الميداني والتحاليل الوراثية عن أربع فصائل جديدة تعيش في الغابات الجبلية المعزولة شمال موزمبيق.

وأوضح الباحثون أن كل غابة جبلية معزولة، أو ما يُعرف بـ”جزر السماء”، تؤوي فصيلة مستقلة من الحرباء السيلفانية، إذ أدى العزل الجغرافي لهذه الموائل عبر ملايين السنين إلى تطور أنواع لا توجد في أي مكان آخر على الأرض.

وبيّنت الدراسة أن التشابه الكبير في الشكل الخارجي بين هذه الحرباءات أخفى اختلافات وراثية واضحة، إذ أظهرت تحاليل الحمض النووي أنها تمثل فصائل مستقلة تطورت بصورة منفصلة، رغم تكيفها مع البيئات الحرجية المتشابهة.

وأطلق الباحثون على الفصائل الجديدة أسماء مستوحاة من عالمة الرئيسيات والمحافظة على البيئة جين غودال، والعالمة روزاليند فرانكلين، فيما حملت إحدى الفصائل اسم Evanescens، ويعني “الاختفاء”، في إشارة إلى المخاطر التي تهدد موائلها الطبيعية، بينما سُمّيت الفصيلة الرابعة Nubila نسبة إلى السحب الكثيفة التي تغطي جبل تشيبيروني.

وتبرز نتائج الدراسة أهمية تعزيز جهود الحفاظ على الغابات الجبلية في شمال موزمبيق وإشراك المجتمعات المحلية في حمايتها، نظراً لما تؤويه من أنواع نادرة قد تتعرض لخطر الاندثار قبل اكتشافها علمياً.