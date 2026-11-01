تعزيز أعمال النظافة في السليمانية والجميلية بحلب عبر زيادة الورديات والآليات

حلب-سانا
عززت مديرية الخدمات الفنية الثانية في مدينة حلب أعمال النظافة في قطاعي السليمانية والجميلية بالمدينة عبر توسيع نطاق الورديات الليلية، وزيادة عدد الآليات المشاركة فيها، بهدف تخفيف الضغط عن الورديات النهارية والمسائية، وضمان تفريغ الحاويات، وتنظيف محيطها قبل بدء الحركة الصباحية في الأحياء.
27 ضاغطة لجمع النفايات
أوضح مسؤول نظام المتابعة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للعمل الليلي أحمد سمو في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أنه تم توسيع عمل الورديات الليلية وزيادة عدد الضاغطات لها ليصل إلى 27 ضاغطة لجمع النفايات، إضافة إلى عشر آليات إفراغ، وثلاثة صهاريج، وآليتين للكنس.
وبيّن سمو أن مهام الورديات الليلية تشمل تفريغ الحاويات وتنظيف محيطها وإزالة المخلفات المتراكمة بجانبها، بمشاركة عمال جمع النفايات وسائقي الضاغطات، مشيراً إلى أن بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة تتطلب تفريغ الحاويات أكثر من مرة يومياً.
الازدحام ووقوف السيارات أبرز التحديات
لفت سمو إلى أن الازدحام داخل الأسواق خلال ساعات الليل، ووقوف السيارات أمام الحاويات، يشكلان أبرز الصعوبات التي تعيق وصول الآليات وتنفيذ أعمال التفريغ، موضحاً أن المديرية بدأت تنظيم مخالفات بحق السيارات التي تعيق العمل، من خلال وضع لصاقات على زجاجها.
من جهته، أوضح رئيس شعبة النظافة في مديرية الخدمات الثانية موفق الأخرس في تصريح مماثل، أن الوردية الليلية تشكل رافداً للورديتين النهارية والمسائية، وأسهمت في تحسين مستوى النظافة في الأحياء التابعة للمديرية، ولا سيما من خلال تفريغ الحاويات وتنظيف محيطها قبل ساعات الصباح.
وكانت محافظة حلب استلمت، في شهر أيلول الماضي، الدفعة الأولى من الآليات الخدمية البالغ عددها 110 آليات بتمويل حكومي، بهدف دعم قطاعات النظافة والطرق والإنارة والحدائق، إضافة إلى أعمال إزالة السواتر وردم الخنادق.