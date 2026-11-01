تعزيز أعمال النظافة في السليمانية والجميلية بحلب عبر زيادة الورديات والآليات

حلب-سانا

عززت مديرية الخدمات الفنية الثانية في مدينة حلب أعمال ‏النظافة في قطاعي السليمانية والجميلية بالمدينة عبر توسيع ‏نطاق الورديات الليلية، وزيادة عدد الآليات المشاركة فيها، ‏بهدف تخفيف الضغط عن الورديات النهارية والمسائية، ‏وضمان تفريغ الحاويات، وتنظيف محيطها قبل بدء الحركة ‏الصباحية في الأحياء.‏‏

27 ضاغطة لجمع النفايات

أوضح مسؤول نظام المتابعة عبر نظام تحديد المواقع العالمي ‌‏(‏GPS‏) للعمل الليلي أحمد سمو في تصريح لـ سانا اليوم ‏الأحد، أنه تم توسيع عمل الورديات الليلية وزيادة عدد الضاغطات لها ليصل إلى ‌‏27 ضاغطة لجمع النفايات، إضافة إلى عشر آليات إفراغ، ‏وثلاثة صهاريج، وآليتين للكنس.‏

وبيّن سمو أن مهام الورديات الليلية تشمل تفريغ الحاويات ‏وتنظيف محيطها وإزالة المخلفات المتراكمة بجانبها، ‏بمشاركة عمال جمع النفايات وسائقي الضاغطات، مشيراً إلى ‏أن بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة تتطلب تفريغ ‏الحاويات أكثر من مرة يومياً.‏

الازدحام ووقوف السيارات أبرز التحديات

لفت سمو إلى أن الازدحام داخل الأسواق خلال ساعات الليل، ‏ووقوف السيارات أمام الحاويات، يشكلان أبرز الصعوبات ‏التي تعيق وصول الآليات وتنفيذ أعمال التفريغ، موضحاً أن ‏المديرية بدأت تنظيم مخالفات بحق السيارات التي تعيق ‏العمل، من خلال وضع لصاقات على زجاجها.‏

من جهته، أوضح رئيس شعبة النظافة في مديرية الخدمات ‏الثانية موفق الأخرس في تصريح مماثل، أن الوردية الليلية ‏تشكل رافداً للورديتين النهارية والمسائية، وأسهمت في ‏تحسين مستوى النظافة في الأحياء التابعة للمديرية، ولا سيما ‏من خلال تفريغ الحاويات وتنظيف محيطها قبل ساعات ‏الصباح.‏

وكانت محافظة حلب استلمت، في شهر أيلول الماضي، الدفعة ‏الأولى من الآليات الخدمية البالغ عددها 110 آليات بتمويل ‏حكومي، بهدف دعم قطاعات النظافة والطرق والإنارة ‏والحدائق، إضافة إلى أعمال إزالة السواتر وردم الخنادق.‏