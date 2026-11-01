مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة واعتقال 7 آخرين ‏في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني اليوم الأحد، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المصدر وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قتل متأثراً بإصابته برصاص أطلقته دبابات الاحتلال، خلال توغلها قبل أيام في قرية المصدر وسط القطاع.
وفي الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات اعتقلت خلالها 4 فلسطينيين من بورين جنوب نابلس، وفلسطينياً من مخيم قلنديا شمال القدس، وفلسطينيين أحدهما امرأة من مدينة الخليل، كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة كفر مالك، شمال شرق رام الله، واعتدوا عليهم بالضرب، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.
إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المركبات عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزاً عند مدخل القرية، إضافة إلى إيقاف مركبات المواطنين، وتفتّيشها، ما أدى إلى أزمة مرورية، قبل أن تطلق قنابل الغاز تجاهها، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي السياق ذاته هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عدوانها العسكري على مدينة الخليل، التي تواصل حصارها لليوم العاشر على التوالي.
وتسبب العدوان المتواصل على مدينة الخليل في نزوح وتضرر أكثر من 3300 فلسطيني في منطقتي الجلدة وعين دير بحة، إضافة إلى هدم 15 منزلاً ومنشأة، وإلحاق أضرار بالاقتصاد، والبنية التحتية، وتعطيل العملية التعليمية.
وكان فلسطيني قتل وأُصيب آخرون، أمس السبت، نتيجة قصف نفذَّته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما أُصيب عدد من الفلسطينيين بقصف استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.