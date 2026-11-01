مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة واعتقال 7 آخرين ‏في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني اليوم الأحد، متأثراً بإصابته برصاص قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المصدر وسط قطاع غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: ‏إن فلسطينياً قتل متأثراً بإصابته برصاص أطلقته دبابات ‏الاحتلال، خلال توغلها قبل أيام في قرية المصدر وسط ‏القطاع.‏

وفي الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ‏اعتقلت خلالها 4 فلسطينيين من بورين جنوب نابلس، ‏وفلسطينياً من مخيم قلنديا شمال القدس، وفلسطينيين أحدهما ‏امرأة من مدينة الخليل، كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون ‏في بلدة كفر مالك، شمال شرق رام الله، واعتدوا عليهم ‏بالضرب، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. ‏

إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، قنابل الغاز ‏السام المسيل للدموع تجاه المركبات عند مدخل قرية النبي ‏صالح شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزاً عند مدخل القرية، ‏إضافة إلى إيقاف مركبات المواطنين، وتفتّيشها، ما أدى إلى ‏أزمة مرورية، قبل أن تطلق قنابل الغاز تجاهها، دون أن يبلغ ‏عن إصابات.‏

وفي السياق ذاته هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع ‏عدوانها العسكري على مدينة الخليل، التي تواصل حصارها ‏لليوم العاشر على التوالي. ‏

وتسبب العدوان المتواصل على مدينة الخليل في نزوح ‏وتضرر أكثر من 3300 فلسطيني في منطقتي الجلدة وعين ‏دير بحة، إضافة إلى هدم 15 منزلاً ومنشأة، وإلحاق أضرار ‏بالاقتصاد، والبنية التحتية، وتعطيل العملية التعليمية.‏

وكان فلسطيني قتل وأُصيب آخرون، أمس السبت، نتيجة ‏قصف نفذَّته طائرة ‏مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على ‏مدينة خان يونس جنوب قطاع ‏غزة، بينما أُصيب عدد من ‏الفلسطينيين بقصف استهدف مخيم الشاطئ ‏غرب مدينة غزة.‏