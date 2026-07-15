آبل تطرح النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام iOS 27 قبل إطلاقه الرسمي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام التشغيل iOS 27 لمستخدمي هواتف آيفون، بعد أن كانت متاحة سابقاً للمطورين، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمستخدمين لتجربة الميزات الجديدة قبل طرح الإصدار النهائي المتوقع خلال خريف العام الجاري.

وذكر موقع The Verge التقني أول أمس، أن المستخدمين يمكنهم الاشتراك مجاناً في برنامج آبل للبرمجيات التجريبية، ومن ثم تنزيل التحديث عبر إعدادات الهاتف، مشيراً إلى أن الشركة حذرت من احتمال ظهور بعض الأخطاء البرمجية أو تأثر أداء البطارية وتوافق بعض التطبيقات، ونصحت بإجراء نسخة احتياطية للبيانات قبل تثبيت النظام.

ويتوفر نظام iOS 27 للأجهزة التي كانت تدعم الإصدار السابق، بدءاً من هواتف iPhone 11 وما بعدها، إضافة إلى هواتف iPhone SE من الجيل الثاني والإصدارات الأحدث، فيما تقتصر بعض مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة Apple Intelligence على الطرازات الأحدث، بما في ذلك iPhone 15 Pro وما بعده، إلى جانب سلسلتي iPhone 16 وiPhone 17.

ويتضمن التحديث الجديد عدداً من التحسينات، من أبرزها تطوير المساعد الصوتي Siri بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين واجهة المستخدم Liquid Glass، وإضافة أدوات متقدمة لتحرير الصور تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تحسين أداء التطبيقات وتسريع نقل الملفات عبر خدمة AirDrop.

ويأتي طرح النسخة التجريبية في إطار استعدادات آبل لإطلاق الإصدار الرسمي من نظام التشغيل، بعد استكمال اختبارات الأداء وجمع ملاحظات المستخدمين.