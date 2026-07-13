دراسة: تقليص 80 دقيقة من النوم يومياً قد يقلل النشاط البدني ويزيد الوزن

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تقليص مدة النوم اليومية بنحو 80 دقيقة على مدى ستة أسابيع قد يسهم في زيادة الوزن، وانخفاض النشاط البدني، وإطالة الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الجلوس، ما يؤكد أهمية النوم الكافي للحفاظ على الصحة.

وذكر موقع “ميديكال إكسبريس” أول أمس، نقلاً عن دراسة نشرت في دورية Annals of Internal Medicine، أن باحثين من كلية فاغيلوس للأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا الأمريكية، بقيادة البروفيسورة ماري-بيير سانت-أونج، درسوا تأثير النقص التدريجي في ساعات النوم على مجموعة من البالغين الأصحاء، في محاولة لمحاكاة أنماط النوم الشائعة في الحياة اليومية.

وشملت الدراسة 95 رجلاً وامرأة تتراوح مدة نومهم المعتادة بين سبع وثماني ساعات يومياً، وخضعوا للمتابعة على مدى ستة أسابيع باستخدام أجهزة قابلة للارتداء لرصد النوم والنشاط البدني، إلى جانب قياس الوزن، ومحيط الخصر، وتركيب الجسم، وعدد من المؤشرات المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي.

وأوضح الباحثون أنهم لم يطلبوا من المشاركين السهر طوال الليل، وإنما اقتصر التدخل على تأخير موعد النوم تدريجياً، ما أدى إلى تقليص متوسط مدة النوم بنحو 80 دقيقة يومياً، بهدف تقييم تأثير النقص البسيط والمستمر في النوم، وهو النمط الأكثر شيوعاً بين العاملين والطلاب.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين انخفضت ساعات نومهم اكتسبوا في المتوسط نحو نصف كيلوغرام خلال فترة الدراسة مقارنة بمن حافظوا على نمط نومهم المعتاد، كما انخفض مستوى نشاطهم البدني، وارتفع متوسط الوقت الذي يقضونه في الجلوس بنحو 17 دقيقة يومياً، ووصل إلى نحو 30 دقيقة لدى الرجال والنساء بعد انقطاع الطمث.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التغيرات قد تبدو محدودة خلال فترة قصيرة، لكنها قد تتراكم مع مرور الوقت وتزيد من احتمالات اكتساب الوزن إذا استمر نقص النوم لفترات طويلة، لافتين إلى أن دراسات سابقة أجريت على المشاركين أنفسهم أظهرت ارتباط قلة النوم المزمنة بانخفاض حساسية الإنسولين لدى بعض النساء وظهور مؤشرات التهابية قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ورجح الباحثون أن يؤدي نقص النوم إلى اضطراب الهرمونات المنظمة للشهية والشبع، وانخفاض مستويات الطاقة، ما يقلل النشاط البدني ويزيد احتمال تناول كميات أكبر من الطعام.

وكانت دراسات سابقة أكدت أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يعد عاملاً أساسياً للحفاظ على الوزن والصحة العامة، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.