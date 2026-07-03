ميتا تطلق تطبيق “Pocket” لإنشاء ألعاب وتطبيقات مصغّرة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تواصل شركة ميتا توسيع حضورها في قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم “Pocket”، يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات وألعاب تفاعلية مصغرة اعتماداً على أوامر نصية يتم توجيهها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد توجهات الشركات التقنية نحو تبسيط أدوات الإنتاج الرقمي.

وبحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” (TechCrunch) المتخصص في أخبار التكنولوجيا اليوم الجمعة، فإن التطبيق الجديد يأتي ضمن استراتيجية ميتا لتوسيع أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من استحواذ الشركة السابق على فريق تطوير منصة الألعاب المعتمدة على البرمجة الذكية “Gizmo”.

ويقدّم تطبيق “Pocket” نفسه، وفق وصف الشركة، كمنصة إبداعية تتيح إنشاء ما يُعرف باسم “Gizmos”، وهي تجارب تفاعلية مصغرة يمكن تصميمها ومشاركتها بين المستخدمين، مع إمكانية استكشاف محتوى أنشأه آخرون عبر واجهة تعتمد على التمرير والمشاهدة.

ووفق التقرير، فإن التطبيق الجديد يشبه إلى حد كبير تجربة “Gizmo” السابقة التي لا تزال متاحة على متاجر التطبيقات، حيث يعتمد كلاهما على إدخال أوامر نصية لتوليد محتوى تفاعلي مصغر، ضمن بيئة موجهة للمستخدمين غير المتخصصين في البرمجة.

ويأتي إطلاق “Pocket” ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها ميتا لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد إدماج تقنيات توليد الصور داخل تطبيق “Meta AI”، وإطلاق أدوات لإنشاء الفيديو عبر تطبيق “Vibes”، إلى جانب تطوير ميزات موجهة لصناع المحتوى عبر تطبيق “Edits”.

يعكس دخول ميتا إلى مجال إنشاء الألعاب المصغرة بالذكاء الاصطناعي عبر “Pocket” توجهاً متسارعاً نحو دمج أدوات الإنتاج الإبداعي داخل تطبيقات سهلة الاستخدام، في إطار سباق عالمي بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتوسيع حدود المحتوى التفاعلي الرقمي.