سوني تتجه لإيقاف إنتاج ألعاب بلاي ستيشن على الأقراص المادية بدءاً من 2028

طوكيو-سانا

أعلنت شركة سوني اليابانية عن قرار جديد في صناعة الألعاب يقضي بالتوقف عن إنتاج ألعاب “بلاي ستيشن” على الأقراص المادية اعتباراً من مطلع عام 2028، في خطوة تعكس تسارع التحول نحو التوزيع الرقمي في قطاع الألعاب.

وبحسب ما نقلت صحيفة The Independent أول أمس، أوضحت الشركة أن الألعاب بعد هذا التاريخ ستتوفر حصرياً عبر متجر “بلاي ستيشن” الرقمي أو بصيغ تحميل إلكتروني من خلال تجار التجزئة، دون إتاحة نسخ مادية جديدة.

وبررت سوني هذا التوجه بأنه يأتي استجابة لتغير سلوك المستخدمين، مشيرة إلى أن الغالبية باتت تفضل تحميل الألعاب رقمياً بدل شراء الأقراص، فيما يرى مراقبون أن القرار يعزز العائدات التجارية للشركة عبر تقليص عمليات بيع وإعادة بيع الألعاب المستعملة.

وأكدت الشركة أن هذا التغيير لن يشمل الألعاب الصادرة قبل عام 2028، ما يمنح اللاعبين فترة انتقالية قبل التطبيق الكامل للقرار، مع استمرار توفر النسخ الحالية في الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في ظل توجه متزايد داخل صناعة الألعاب نحو الرقمنة، حيث بدأت شركات كبرى بالفعل في تقليص الاعتماد على الأقراص المادية، بالتوازي مع إطلاق أجهزة ألعاب تدعم التشغيل الرقمي فقط.