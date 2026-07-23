عدوى نادرة مرتبطة بالعدسات اللاصقة تنتهي باستئصال عين سيدة بريطانية

لندن-سانا

فقدت بريطانية بصرها في إحدى عينيها واضطرت إلى استئصالها وتركيب عين صناعية، بعد إصابتها بالتهاب قرنية أميبي نادر ارتبط باستخدام العدسات اللاصقة، في حالة سلطت الضوء على مخاطر سوء استخدام هذه العدسات وتعريضها للمياه الملوثة.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أمس الأربعاء أن البريطانية إيما مارسدن (47 عاماً) بدأت تشعر بانزعاج في عينها يشبه وجود جسم غريب، قبل أن تتطور الأعراض إلى احمرار شديد وآلام متزايدة، لتكشف الفحوص الطبية إصابتها بالتهاب القرنية الأميبي، وهو مرض نادر تسببه طفيليات مجهرية تعيش في الماء والتربة والغبار.

وأوضحت مارسدن أنها اعتادت ارتداء العدسات اللاصقة لساعات طويلة، ورجحت أن تكون العدوى انتقلت إليها بعد مشاركتها في مباراة للهوكي على عشب صناعي مبلل، حيث يمكن أن يؤدي تعرض العدسات للمياه الملوثة إلى انتقال الطفيليات إلى سطح العين.

وأشار اختصاصيو طب العيون إلى أن التهاب القرنية الأميبي يعد من الأمراض النادرة، إلا أنه قد يسبب آلاماً شديدة وتراجعاً في القدرة على الإبصار، وقد ينتهي في الحالات المتقدمة بفقدان البصر أو اللجوء إلى تدخلات جراحية، إذا لم يُشخَّص ويُعالج في وقت مبكر.

وينصح الأطباء مستخدمي العدسات اللاصقة بالالتزام بقواعد النظافة، وتجنب ملامستها لمياه الصنبور أو المسابح أو أحواض المياه الساخنة، وعدم ارتدائها لفترات أطول من الموصى بها، للحد من خطر الإصابة بالتهابات العين الخطيرة.