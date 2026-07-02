إنستغرام يضيف أدوات تحرير متقدمة لمحتوى نظارات ميتا الذكية

واشنطن-سانا

أعلنت منصة “إنستغرام” عن إطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة الموجهة لمستخدمي نظارات “ميتا” الذكية، بما يشمل نظارات Ray-Ban Meta وOakley Meta، بهدف تعزيز تجربة إنشاء ومشاركة القصص على المنصة.

وأوضحت المنصة، في تحديث رسمي نُشر عبر قنوات شركة “ميتا” الإعلامية (Meta Newsroom) أمس الأربعاء، أن الميزات الجديدة تتيح للمستخدمين إنتاج محتوى أكثر تفاعلاً واحترافية من خلال أدوات متقدمة لتحرير الفيديو وطرق عرض مبتكرة، بما يسهم في تطوير تجربة المحتوى المرئي على الأجهزة القابلة للارتداء.

وتتضمن التحديثات ميزة “Spin View” التي تتيح استكشاف المشاهد بزوايا متعددة عبر تحريك الهاتف أثناء المشاهدة، إلى جانب ميزة Multi-Cam التي تدمج لقطات نظارات “ميتا” الذكية مع تصوير الهاتف في قصة واحدة بشكل متزامن.

كما أضافت الشركة أدوات تحرير جديدة تشمل تحسين الصوت وتقليل الضوضاء وتعديل الإطار وتغيير سرعة التشغيل، في إطار توجه “إنستغرام” لتعزيز أدوات صناعة المحتوى عبر تقنيات الواقع الذكي.

وتشير هذه التحديثات إلى تسارع دمج تقنيات التصوير الذكي والذكاء الاصطناعي في منصات التواصل الاجتماعي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المحتوى الرقمي خلال المرحلة المقبلة.