سابقة قضائية.. نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي ينجح في كسب دعوى أمام محكمة بريطانية

لندن-سانا

في سابقة قانونية لافتة، تمكنت شركة قانونية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحقيق حكم لصالح مدعية أمام محكمة بريطانية، في قضية يُعتقد أنها من أوائل الحالات التي يُسهم فيها نظام ذكاء اصطناعي في إعداد ملف دعوى ينتهي بالفوز بها.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أول أمس أن تامرس كمال تاكيدير، وهي مستشارة موارد بشرية مستقلة، دفعت نحو 400 جنيه إسترليني لشركة «غارفيلد إيه آي» لإعداد خطاب قانوني ورفع دعوى لاسترداد دين غير مسدد بقيمة 7000 جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة، الحاصلة على ترخيص من هيئة تنظيم المحامين في بريطانيا، تقدم خدمات قانونية للطلبات التي تتراوح قيمتها بين 10و30 ألف جنيه إسترليني، بالاعتماد على أنظمة ذكاء اصطناعي في إعداد ملفات القضايا وصياغة المستندات القانونية.

وأضافت: إن الشركة تولت إعداد القضية بالكامل قبل جلسة المحاكمة، بما في ذلك الرد على دعوى مضادة من الطرف الآخر، إضافة إلى إعداد إفادات الشهود والوثائق المقدمة إلى محكمة مقاطعة واندزورث، حيث استمرت الجلسة ثلاث ساعات، وانتهت بحكم لصالح المدعية، وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.

وقال الشريك المؤسس في الشركة فيليب يونغ: إن القضية تمثل «لحظة مهمة» في تعزيز الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الصغيرة تتخلى عن مطالباتها، بسبب ارتفاع تكاليف التقاضي مقارنة بقيمة الديون.

من جانبها، أكدت المدعية أنها كانت ستواجه صعوبة في استرداد أجرها لولا هذه الخدمة، لافتةً إلى أن الإجراءات كانت ستصبح مرهقة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، في حين مكّنها النظام من متابعة الدعوى حتى في مواجهة دعوى مضادة وُصفت بأنها محاولة للضغط عليها.

بدوره، قال المحامي دومينيك لي، الذي مثّلها أمام المحكمة: إن النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي قدّم القضية «بوضوح وكفاءة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن المرافعة أمام المحكمة تبقى عملاً إنسانياً في جوهرها.

ويأتي هذا التطور في ظل جدل متزايد في بريطانيا حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، خصوصاً بعد تسجيل حالات سابقة تضمنت أخطاء ناتجة عن الاعتماد على هذه التقنيات في بعض مكاتب المحاماة.